Maaseik - De politie heeft zaterdag rond 11 uur een chevrolet laten takelen omdat die niet was ingeschreven en geen verzekering had. De auto stond op een parking in de Neeroeterenstraat. Op de wagen hing een reproductieplaat. Een 35-jarige bestuurder heeft zaterdag om 18.45 uur tegen een geparkeerde wagen gereden in de Ophovenstraat in Maaseik. De bestuurder had te veel gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.