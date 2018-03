Dilsen-Stokkem - Zaterdagmiddag is brand uitgebroken aan de schouw van Hoeve De Damiaan in Elen. De Damiaanhoeve staat op de erfgoedlijst. De eigenaar had de brand snel opgemerkt en had binnen al een branddeken op het smeulende hout gegooid. Er is amper schade. De brandweer heeft nog een controle gedaan.