Hamont-Achel - In Hamont in de Posthoornstraat is donderdag rond middernacht een vechtpartij geweest. Een van de betrokkenen had een mes bij. Hij stak een andere man neer. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen levensgevaar. Het zou om een discussie tussen dronken mannen hebben gegaan. De verdachte is gevat en verhoord. De politie zet het onderzoek voort.