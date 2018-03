Sint-Truiden - In gebouw in de Luikersteenweg in Sint-Truiden is donderdag ingebroken. De buit is niet bekend. Bij een inbraak in een gebouw in de Kattenstraat hebben dieven voeding meegenomen. In een huis in de Grevensmolenweg is vrijdagmorgen een inbraak vastgesteld. De daders stalen onder andere een laptop.