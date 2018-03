Peer - In de Deusterstraat in Peer is vrijdag rond 11.30 uur een ongeval gebeurd. Een auto van het Wit-Gele Kruis werd langs achteren aangereden bij het vertragen om in te slaan op een inrit van een patiënt. Zowel de verpleegster (22) uit Overpelt als de andere bestuurster (29) uit Meeuwen-Gruitrode raakten gewond.