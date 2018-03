Beringen - Ook al werden de controles uitgebreid aangekondigd toch stelde de politie donderdag nog opvallend veel overtredingen vast in de Onderwijsstraat in Beverlo. Vijf bestuurders reden zonder gordel en vijf andere bestuurders hadden geen kinderzitje of gebruikten het verkeerd. Daarnaast werden nog twee pv’s opgesteld voor ontbreken van rijbewijs en verzekering. De politie had de controles aan de scholen aangekondigd via brieven van de schooldirectie en via de lichtkrant langs de weg. De politie merkt op dat het dragen van de veiligheidsgordel een heikel punt blijft.