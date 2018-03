Lummen - De politie heeft woensdag vier winkeldieven gearresteerd in Lummen. In een warenhuis in de Lindekensveldstraat werden woensdagmiddag rond 13 uur twee verdachten opgemerkt die producten onder hun kleding verstopten. De winkeldetective volgde de verdachten en verwittigde de politie. Toen de ploeg onderweg was, kwam er een melding dat de verdachten met een wagen naar een ander warenhuis reden in de Molemweg in Lummen. De agenten konden de auto met twee inzittenden onderscheppen op de parking van het warenhuis. Ze hadden in hun auto een grote hoeveelheid tabak, alcohol en voedingswaren. De twee verdachten werden verhoord. In het waren huis liepen nog twee verdachten rond. Ook die werden opgepakt. Het gaat om vier mannen van 26, 31, 33 en 39 jaar oud. Ze worden verdacht van meerdere winkeldiefstallen. Het kwartet is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die liet de mannen opsluiten in de gevangenis. (maw)