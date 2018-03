Verwaarloosde hond sterft

Houthalen-Helchteren - Gistermorgen is een hond gestorven aan de gevolgen van verwaarlozing door zijn baasje. De politie had het dier dinsdagavond in beslag genomen in de Springstraat in Houthalen. Het dier was er slecht aan toe. De hond was heel mager en had geen voeding. Het hondenhok achter het huis was volledig bedekt met uitwerpselen. De politie ging het dier halen en bracht het naar de dierenarts. Daar is de hond gestorven. De politie gaat het baasje nog verhoren. Er is een pv opgesteld voor inbreuk op de dierenwelzijnswet. De inspectie dierenwelzijn is ingelicht.