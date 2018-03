Sint-Truiden - Woensdagmiddag rond 12.45 uur is de 19-jarige D.A. uit Landen gewond geraakt bij een ongeval. De voetganger werd aangereden op de Speelhoflaan in Sint-Truiden. Een auto is dinsdag rond 1.45 uur tegen een boom beland op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. De 46-jarige man uit Malmedy raakte gewond. Hij reed onder invloed van alcohol.