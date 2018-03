Maaseik - De politie is maandagavond twee keer opgeroepen voor hangjongeren. Op het Kolonel Aertsplein hingen drie jongeren rond in de Albert Heijn. Ze werden gecontroleerd. Op Kloosterbempden werden twee jongeren in een winkel opgemerkt terwijl ze snoep stalen en ze aten ook heel wat gratis nootjes. De politie heeft de jongeren duidelijk gemaakt dat een winkel er niet is om in rond te hangen en te snoepen. De agenten hebben de jongeren naar huis gebracht en een gesprek gehad met hun ouders.