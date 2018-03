Snelheidsduivels

Tessenderlo - In Tessenderlo heeft de politie dinsdagvoormiddag vijf snelheidsmaniakken geflitst. In de Engbergseweg (50 km/u) reed een bestuurder 122 km/u, meer dan het dubbele van toegelaten. Op de Sparrenweg (70 km/u) zijn drie bestuurders betrapt toen ze het gaspedaal hadden ingeduwd tot 108, 123 en 126 km/u. De vijfde snelheidsduivel is beboet in de Vorsterweg (50 km/u) toen hij 93 km/u reed. In die Vorsterweg reed meer dan één op vijf sneller dan toegelaten. 117 van de 493 gecontroleerden is geflitst. In de Engbergseweg zijn 43 snelheidsovertreders geflitst op een totaal van 274. In de Turnhoutsebaan reden 28 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 km/u. Daar passeerden bijna 300 automobilisten voorbij de snelheidsmeter. Het aantal overtreders in de Sparrenweg was 39 op een totaal van 573.