Lommel - Op de Luikstersteenweg in Lommel is vanmorgen rond 3 uur een auto in brand gevlogen. De Mercedes stond op de oprit geparkeerd, al meer dan een dag. Het vuur is ontstaan in de buurt van de batterij. Het gedeelte onder de motorkap is uitgebrand. De brandweer van Lommel kon snel blussen waardoor de auto niet volledig in vlammen opging.