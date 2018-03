Heusden-Zolder - Bij snelheidscontroles in Heusden-Zolder reed een bestuurder op vijf te snel. De politie controleerde in de Ringlaan (75 pv’s), Sint-Jobstraat (69), Koolmijnlaan (40), M. Scheperslaan (31), Irislaan (18) en nog één snelheidsovertreding werd vastgesteld in de Nieuwstraat. Dat zijn dus 234 snelheidsovertredingen op 1.226 gecontroleerden. In Koolmijnlaan-Cité heeft de politie drie parkeerovertredingen vastgesteld. Een passagier op een bromfiets is beboet omdat die geen valhelm droeg. De bromfiets zelf was niet verzekerd en niet ingeschreven. Tenslotte wren er nog 5 truckers die 100 euro moesten bestalen omdat ze op een vrachtwagenparking parkeerden zonder gemeentelijke parkeerkaart.