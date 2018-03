Weekendcontroles

Lanaken / Maasmechelen / Voeren / Hasselt / Diepenbeek / Zonhoven / Tongeren / Borgloon / Heers / Alken - Tijdens de politiecontroles voor veilig weekendverkeer (SLim-actie) zijn vorig weekend 21 bestuurders betrapt op dronken sturen. Dat is 5 procent op een totaal van 420 ademtesten. Twee van de 55 drugstests tekenden positief. Bij snelheidsmetingen heeft de politie 247 hardrijders geflitst. Het overtredingspercentage was 17 op een totaal van bijna 1.500 gecontroleerden. De controles gebeurden op de snelwegen door de Wegpolitie Limburg en in de rest van de provincie door de zones Limburg Regio Hoofdstad, Loon, Voeren, Tongeren-Herstappe en LaMa. Op de Limburgse wegen zijn vorig weekend 10 ongevallen met gewonden gebeurd. Alle bestuurders die betrokken waren bij een aanrijding moesten blazen. Daarbij hadden er vier te veel gedronken. Eén van hen moest het rijbewijs inleveren. In totaal zijn tien rijbewijzen ingetrokken voor overtredingen.