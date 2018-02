Lanaken - In de Bergstraat in Lanaken is vrijdag een aanhangwagen gestolen. In Veldwezelt in Dieterenbank is zondag een inbraak vastgesteld in een huis. De daders zijn weg met juwelen. Ook in een huis in Strodorp is ingebroken. Daar zou er niets zijn gestolen. Die inbraak werd vrijdagavond al bij de politie gemeld.