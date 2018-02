Bilzen - Een 20-jarige bestuurder is voor de tweede keer in drie maanden tijd betrapt op rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd zaterdag weer ingetrokken na een positieve controle in de Blindestraat in Bilzen. De bestuurder werd naar de kant gehaald omdat hij defecte kentekenplaatverlichting had. De jongen had marihuane gebruikt en hij had ook van die drugs in de auto. De marihuana werd in beslag genomen.