Heusden-Zolder - e politie heeft opnieuw snelheidscontroles gehouden in Sluisbamd en in de Elf Novemberstraat. In Sluisbamd reden 70 van de 366 gecontroleerden te snel. Vier bestuurders reden met gsm in de hand en krijgen hiervoor nog eens 116 euro boete. In de Elf Novemberstraat reden 47 bestuurders van de 137 gecontroleerden te snel. De politie spreekt over racebanen. Bij controles in de Padbroekweg zijn 22 van de 60 gecontroleerden geflitst. In de Kapelstraat waren er dat 2 op 138 gecontroleerden.