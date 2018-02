Onrust door krijtstrepen op brievenbussen

Hasselt - In Runkst (Hasselt) zijn de bewoners ongerust doordat meerdere brievenbussen met een witte krijtstreep zijn gemarkeerd. De politie is maandagmiddag ter plaatse gegaan voor verder onderzoek. De bewoners vrezen dat inbrekers hun huis hebben gemarkeerd als doelwit. Daar zijn nog geen bewijzen of aanwijzingen voor. Mogelijk gaat het om vandalisme.

Bewoners linken de krijtstrepen aan de Oost-Europeanen die sinds vorige week door de gemeente rijden en bij huizen aanbellen om te vragen of ze de haag mogen snoeien. Ook daarvan kreeg de politie meldingen. “We willen iedereen waarschuwen voor mensen die hun diensten aan de deur aanbieden. Het kan gaan om snoeiwerken, dakwerken of asfalteringswerken. Ga zeker na of het om een officiële firma gaat. Vaak vragen de deur-aan-deur firma’s torenhoge bedragen voor hun werken en gaat het om een vorm van oplichting”, zegt politiewoordvoerdster Dorien Baens. “We gaan na of er een verband is tussen de krijtstrepen en de aanbieding van tuinwerken. Voorlopig is die link er niet. Aanbieders van werken, werden in het verleden eerder gelinkt aan oplichting en niet aan inbraken. Toch sluiten we niets uit en nemen we de zaak serieus.”

De politie raadt alle bewoners aan om bij verdachte omstandigheden meteen naar het nummer 101 te bellen voor de politie.