Ongevallen

Beringen / Tessenderlo - Op de Paalsesteenweg in Beringen zijn dinsdag rond 5.45 uur twee auto’s gebotst. Daarbij raakte een 44-jarige man uit Tessenderlo gewond. Een 60-jarige Beringenaar is dinsdagmorgen rond 7.45 uur gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s op de Sportlaan. Een 20-jarige voetganger uit Beringen is dinsdagmiddag rond 13 uur gewond geraakt toen hij werd aangereden op de Koolmijnlaan in Beringen. Bij een botsing op de Koerselsesteenweg is dinsdag rond 13.45 uur een 26-jarige man uit Beringen gewond geraakt.