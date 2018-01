Genk - Een 26-jarige motorrijder uit Genk is zaterdagmiddag gearresteerd bij een controle van zijn motor in de G.A. Galopinstraat in Genk. De motor was niet verzekerd en niet ingeschreven. De motor werd getakeld. Tijdens de controle door de politie stelde de bestuurder zich erg weerspannig op. Daarop werd hij in de boeien geslagen. Na verhoor mocht hij naar huis, zonder motor.