Winkeldieven

Maaseik - Een 32-jarige vrouw uit Brasschaat is zaterdag op heterdaad betrapt tijdens de diefstal van kinderschoenen in een winkel in de Bosstraat. Rond 10.30 uur sloeg ze toe. De vrouw had de schoenen verstopt in een winkel even verderop. De vrouw was niet aan haar proefstuk toe. Het dossier is overgemaakt aan het parket van Antwerpen. Vrijdag rond 15.30 uur is een 44-jarige Houthalenaar betrapt op een winkeldiefstal in Kloosterbempden. De politie Maasland voert een onderzoek naar een diefstal op vrijdagnamiddag in de Koning Albertlaan in Maaseik. Daar werden fietsen en velgen gestolen uit een kelder. Er zijn meerdere benadeelden. Werkmannen die in de buurt aan de slag waren, hadden een wagen met aanhangwagen in de kelder zien rijden. Ze dachten dat de persoon aan het verhuizen was.