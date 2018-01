Zeven inbraken

Hasselt - Van oud op nieuw is in Hasselt op zeven adressen ingebroken. In de Sint-Lambrechts-Herkstraat stelden twee buren rond 2.30 uur een inbraak vast. Telkens werd een raam opengebroken. Op een plaats zijn juwelen gestolen. Vanuit de Grote Roost kwamen er iets voor middernacht drie inbraakmeldingen. Nergens werd iets meegenomen. De ramen van de huizen werden geforceerd. Door het verbrijzelen van een raam geraakten dieven binnen in huizen in de Oosterbeekstraat en Bosveldstraat. Ook daar zou niets zijn gestolen.