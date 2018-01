Zonhoven - Op vijf plaatsen is tijdens het nieuwjaarsweekend ingebroken in Zonhoven. In de Raafstsraat werd een raam opengebroken van twee huizen. Er werden juwelen gestolen. Ook bij twee huizen in De Drij Dreven is een raam geforceerd. Dat gebeurde ook in de Vogelzangstraat. Daar zijn geld en juwelen gestolen.