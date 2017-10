Sint-Truiden - Uit een tuinhuis in de Volmolenweg in Sint-Truiden is vorig weekend een grasmaaier gestolen. Ook op de Zepperenweg werd ingebroken in een tuinhuis. Daar zijn vogels gestolen. In Bautershoven zijn dieven weg met een schaap. De buit van een inbraak in een tuinhuis in de Herestraat is nog niet bekend.