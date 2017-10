Helft te snel door bebouwde kom

Heusden-Zolder - Tijdens het voorbije weekend heeft de politie Heusden-Zolder ’s nachts snelheidscontroles uitgevoerd. De resultaten zijn onthutsend. Meer dan de helft reed te snel door de bebouwde kom. In de Bieststraat reden 143 van de 267 gecontroleerden sneller dan 50 km/u. Zes bestuurders overschreden die limiet met meer dan 30 km/u. Hun rijbewijs werd ingetrokken. In de Meylandtlaan zijn 43 van de 116 gecontroleerden geflitst. Daar reed een racer 132 km/u in zone 70. Ook die zijn rijbewijs is ingetrokken. Verder waren er nog 8 snelheidsovertredingen in de Westlaan en 4 in de Mijnwerkerslaan. In totaal zijn 198 snelheidspv’s opgesteld op een totaal van 523 bestuurders. Dat is 38 procent.