Koppel opgepakt met drugs

Bilzen - Dinsdag voerde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een controle uit aan het station in Bilzen. Deze controle was specifiek gericht op de aanpak van toenemende (drugs)overlast. Omstreeks 16u00 kunnen twee inspecteurs in burger een persoon interpelleren dewelke een afneembaar fietslampje steelt. De man is in aanwezigheid van zijn vriendin, beiden uit Aarschot. Het koppel wordt vervolgens aan een controle onderworpen en blijkt in het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs. Zij zijn bovendien onder invloed van drugs. Na de inbeslagname van de drugs wordt de vrouw weerspannig. Met behulp van de in bijstand geroepen ploegen kan het koppel geboeid en opgepakt worden. Zij zullen zich later voor deze feiten moeten verantwoorden.