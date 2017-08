Voor 2.000 euro drugsboetes op Beach Party

Bocholt - Tijdens de Beach Party vorig weekend in Bocholt heeft de politie 15 feestvierders betrapt met drugs. Ze kregen een boete van 75 tot 600 euro, afhankelijk van het soort drugs en de hoeveelheid. De helft van de drugsbezitters betaalde de boete meteen. De andere helft kreeg een overschrijving mee. Betalen ze niet binnen de 15 dagen dan volgt een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Een fuifganger had een verboden wapen op zak. Ook die werd beboet. Het totaalbedrag aan opgestelde boetes was 2.125 euro. Op vrijdag- en zaterdagavond waren er in totaal 12.000 bezoekers op de Beach Party. Het parket Limburg hanteert een nultolerantie voor drugs op festivals en grote evenementen. Door de controles wil men voorkomen dat jongeren gaan experimenteren met drugs. De 22ste Beach Party verliep zonder grote incidenten. Wel moesten agenten twaalf keer tussenbeide komen bij schermutelingen, ruzies of beschadigingen