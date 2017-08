Lommel - Twee auto’s zijn woensdagavond rond 21.30 uur gebotst in Luikersteenweg in Lommel. Daarbij viel een gewonde. Donderdagmiddag is er enige tijd hinder geweest in de Lepelstraat in Lommel. Daar dreigde een paal om te vallen door een aanrijding. Een inzittende liep verwondingen op.