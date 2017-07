Riemst - Een 47-jarige Luikenaar is dinsdag op de Maastrichtersteenweg in Riemst betrapt met alcohol en heroïne in het bloed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De Luikenaar was een uur eerder nog op het politiekantoor geweest om zijn auto op te halen. Die werd in mei getakeld nadat de politie er 250 gram heroïne in vond bij een drugscontrole. De druggebruiker heeft er dus maar een uurtje in kunnen rondrijden en nu is hij zijn rijbewijs kwijt door druggebruik aan het stuur.