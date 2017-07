Diefstallen

Maaseik - In de Hepperstraat in Maaseik hebben dieven zaterdagmorgen de glazen deur van een zaak ingeslagen. Ze stalen er geld en een laptop. Van een geparkeerde auto in de Broekstraat in Maaseik is het fietsenrek gestolen. De auto was van een vrouw uit Lier. Zaterdagmiddag stelde ze de diefstal vast. In Plantage in Maaseik heeft de politie een geseinde auto aangetroffen. De wagen stond op de parking van de Aldi. De auto werd getakeld. De opsporing gebeurde op vraag van de politie van Sint-Truiden.