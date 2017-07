Onderzoek naar branden in Sint-Lutgardstraat

Overpelt - Voor de tweede keer in twee dagen tijd is er een eigenaardig brandje in de Sint-Lutgardstraat in Overpelt. Dinsdagavond rond 23 uur stond een kruiwagen in brand in een achterbouw. De bewoners waren niet thuis en het was de buurman die de brand gelukkig tijdig opmerkte. Hij verwittigde de brandweer. Die kon voorkomen dat het gebouw in vlammen opging. De kruiwagen was nog aan het smeulen bij aankomst van de brandweer. De dag voordien stond in de straat een mesthoop in brand. Eerder waren er nog bizarre branden in de straat. De lokale politie HANO is een onderzoek gestart naar wat lijkt op brandstichtingen.