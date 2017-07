Bocholt / Lommel / Neerpelt - Voor de tweede nacht op rij is in Noord-Limburg een bestelwagen gestolen. Gisterochtend verdween een VW Transporter op de oprit van de eigenaar in de Turfstraat in Kerkhoven. De nacht voordien is een Mercedes Vito gestolen in de Molenstraat in Neerpelt. Eind juni maakten de autodieven al drie slachtoffers in Lommel. Zowat tien dagen geleden werd een Mercedes Vito gestolen in Bocholt. Het gaat telkens om bestelwagens die op de inrit staan.