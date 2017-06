Tessenderlo - Zondagmiddag rond 12.30 uur is een wielertoerist zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Gerhagenstraat in Tessenderlo. De wielertoerist viel toen hij werd geraakt door de zijspiegel van een auto. De 71-jarige V.K. uit Tessenderlo liep een ernstig letsel op aan zijn been. Hem wacht een lange revalidatie.