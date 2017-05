Sint-Truiden - In een winkel in de Viaductstraat in Sint-Truiden zijn zaterdag rookwaren gestolen. In een horecazaak in de Diesterstraat in Sint-Truiden is ingebroken. De buit is niet bekend. Zondag is ingebroken in een garagebox in de Houtstraat in Sint-Truiden. De buit is niet gekend. Maandag zijn twee inbraakpogingen vastgesteld in Sint-Truiden. In de Leopold II-laan en in de Velmerlaan in Sint-Truiden.