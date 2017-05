Sint-Truiden / Diepenbeek - De 55-jarige J.L. uit Sint-Truiden is zondagmorgen gewond geraakt toen hij met zijn fiets in aanrijding kwam met een auto. Het ongeval gebeurde in de Stapelstraat in Sint-Truiden. Maandagmorgen rond 8 uur is de 48-jarige R.V. uit Diepenbeek gewond geraakt bij een ongeval. De fietser kwam op de Tiensesteenweg in aanrijding met een auto.