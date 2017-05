Hasselt - In de Kosterstraat in Hasselt hebben dieven vrijdagavond een raam opengebroken. Ze stalen er geld en juwelen. Zaterdagmorgen werd in een huis in de Maastrichtersteenweg ingebroken. Daar is de buit nog niet bekend. De bewoners van een huis in de Diestersteenweg stelden zaterdag rond 17.30 uur een inbraak vast. Ook daar werd via het raam ingebroken. De buit moet nog worden meegedeeld. Zaterdagmorgen is een raam opengebroken van een gebouw op een bedrijfsterrein in de Crutzenstraat in Hasselt. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen. Zondagmorgen hebben bewoners van de Berkenlaan in Hasselt een inbraak gemeld. Uit hun garage werden fietsen gestolen.