Lanaken / Maasmechelen - De politie heeft tussen vrijdag 20 uur en zaterdagmorgen 4 uur weekendcontroles gehouden. Van de 172 gecontroleerden hadden er twee te veel gedronken. Ze moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Een bestuurder kreeg een pv omdat zijn voertuig niet voldeed aan de technische eisen. Verder was er nog een bestuurder die met een handelaarskentekenplaat rondreed, terwijl dit niet was toegelaten. Die nummerplaat werd in beslag genomen.