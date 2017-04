Genk / Bilzen - Een leerling-bestuurder is te voet naar huis moeten gaan na een controle in de Tongersestraat in Bilzen. Op paasmaandag reed hij na 22 uur met zijn voorlopig rijbewijs. Paasmaandag is een feestdag en dan is dat niet toegelaten. De jongen werd uit het verkeer gehaald door zijn onzekere rijgedrag. De politie haalde nog een jonge bestuurder uit Genk naar de kant in de Nieuwstraat in Bilzen. Zijn auto was niet in orde met de tuningwetgeving. Hij kreeg een boete van 55 euro.