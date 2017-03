Bilzen / Hoeselt / Riemst - Een leerling-bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag uit het verkeer gehaald omdat het met een voorlopig rijbewijs verboden is om in weekendnachten te rijden. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder onder invloed van drugs was. De speekseltest wees op amfetamines en cannabis. De jongeman negeerde ook de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs door drie vrienden mee te nemen. De politie deed weekendcontroles in Riemst op de Tongersesteenweg, in Hoeselt op de Bilzersteenweg en in Bilzen op het Waaierplein. Van de 225 ademtesten waren er 8 positief. Een bestuurder moest het rijbewijs meteen inleveren. Er waren ook nog boetes voor gsm-gebruik aan het stuur. Drie gecontroleerden hadden cannabis bij.