Reeks inbraken

Hasselt - Inbrekers hebben een huis doorzocht in de Justus Lipsiuslaan in de Katarina-wijk in Hasselt. Ze braken een deur open. De buit is nog niet bekend. Nog in Hasselt in de Wolskestraat hebben dieven het raam van een huis opengebroken. De eigenaars waren nog thuis. De daders sloegen zonder buit op de vlucht. In Hoogheide slaagden inbrekers er niet in om in het huis te geraken. Ze probeerden een deur te openen. Bij een inbraak in een huis in de Lijmstraat is donderdagmorgen een tv-toestel gestolen. Daar hadden de dieven een raam opengebroken. In een pand in de Casterstraat hebben dieven proberen inbreken. Die slaagden niet in hun opzet.