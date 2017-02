Oproep tot getuigen

Ham / Beringen / Tessenderlo - In de nacht van zaterdag 18 februari op zondag 19 februari werden in Tessenderlo in de buurt van Steendriesen de banden stuk gestoken van een tiental voertuigen. Het is reeds de tweede keer op korte tijd dat zich daar dergelijke feiten voordoen. De vorige keer was dit van 10 februari op 11 februari. De burgemeester van Tessenderlo drukte hierover vandaag in een overleg met de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo zijn uiterste bezorgdheid uit. Er worden enkele mogelijke pistes gevolgd in het onderzoek. Alle hulp om zo’n dergelijke denkpiste bewezen te krijgen, is echter welkom. Wij roepen dan ook iedereen op, die mogelijk getuige is geweest van verdachte verdragingen in de omgeving van Steendriesen, en/of iedereen die nuttige informatie kan verstrekken om de dader(s) te vatten in dit onderzoek, om contact te nemen met de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo op het oproepnummer 011/279 579. Uw informatie wordt uiteraard discreet behandeld.