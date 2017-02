Tien rijbewijzen ingetrokken

Hasselt / Zonhoven / Heusden-Zolder / Lummen / Diepenbeek / Dilsen-Stokkem / Maaseik / Sint-Truiden / Nieuwerkerken / Gingelom - In vier politiezones is vorig weekend een SLim-actie gehouden, Safe Limburg. Van de 479 bestuurders die moesten blazen, hadden er 20 te veel gedronken. Dat is 4 procent. De SLim-actie was in Heusden-Zolder, zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Limburg Regio Hoofdstad en Maasland. Van de 2.205 gecontroleerden op snelheid reden er 232 te snel, 11 procent is dat. Een bestuurder reed onder invloed van drugs. Voor zware overtredingen zijn 7 rijbewijzen ingetrokken. Na aanrijdingen in Limburg waar de politie vaststellingen deed, zijn nog eens 3 rijbewijzen ingetrokken. Vorig weekend gebeurden op de Limburgse wegen 15 ongevallen met slachtoffers. In Alken viel er een dode bij een ongeval met vluchtmisdrijf.