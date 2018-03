Drie rijbewijzen na positieve drugstest ingetrokken

Riemst / Hoeselt - Drie bestuurders zijn woensdag hun rijbewijs bij een verkeersactie op de Maastrichtersteenweg in Riemst en de Bilzersteenweg in Hoeselt kwijtgespeeld. Alle drie testten ze positief op drugs. In totaal werden 24 voertuigen aan de kant gehaald. Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning omdat ze of hun identiteitskaart niet bij hadden of het keuringsbewijs verlopen was. Zeventien bestuurders kregen een waarschuwing. Het merendeel voor technische tekortkomingen aan de auto. (mm)