Heusden-Zolder - Een bestuurder moet een boete van 175 euro betalen omdat hij een kind zonder zitje op de passagierszetel had gezet. De man werd betrapt bij verkeerscontroles in Heusden-Zolder. Er werd ook een niet verzekerde auto in beslag genomen. Vijftien bestuurders kregen een boete voor fout parkeren, gsm’en aan het stuur of het niet dragen van de gordel. (mm)