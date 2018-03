Heusden-Zolder - Bij snelheidscontrole in de Veldstraat in Viversel zijn twee rijbewijzen ingetrokken. Van de 68 bestuurders die daar de camera passeerden, reden er 23 sneller dan de toegelaten 50 km/uur. Ook op de Sluisbamd en de Laambroekstraat in Zolder, de Beringersteenweg en de Edward Staintonstraat in Heusden werd geflitst. Van de in totaal 735 gecontroleerde voertuigen reden er 108 te snel. (mm)