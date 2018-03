Tongeren - De uitbater van een nachtwinkel op de Luikersteenweg is maandagavond gewond geraakt bij een schermutseling met een overvaller. De twee mannen drongen even voor 23 uur de winkel binnen en eisten de inhoud van de kassa. De uitbater liet dat niet zomaar toe. De twee overvallers vluchtten weg. Of ze buit maakten, is nog niet bekendgemaakt. De politie gaat nu de camerabeelden analyseren om de daders op te sporen.