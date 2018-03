Genk - Op het kruispunt van de Henry Fordlaan en de Westerring zijn maandag 25 vrachtwagens aan de kant gehaald voor een controle. Dertien vrachtwagens waren niet in orde. Ze waren overladen, niet gekeurd, de ijking van de tachograaf was verlopen of de chauffeur had zich niet aan de rij- en rusttijden gehouden. In 8 uur werd voor een totaal bedrag van 8.476 euro aan boetes geïnd. (mm)