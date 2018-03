Twintiger uit Peer in Kaulille met drugs betrapt

Bocholt / Peer - Een 26-jarige man uit Peer is afgelopen weekend in de boeien geslagen toen in zijn auto een kleine hoeveelheid speed, knijpzakjes en een aanzienlijke som geld werden gevonden. De passagier had een kleine hoeveelheid wiet bij. De politie merkte het verdachte voertuig aan Kaulillerdorp op. De man uit Peer werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Even later werd op de Cooppalweg in Kaulille een huiszoeking uitgevoerd. Dat leverde geen extra informatie op. De verdachte mocht enkele uren na zijn arrestatie naar huis. Hij zal later nog in deze zaak worden verhoord. (mm)