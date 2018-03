Luikse inbrekers na crash in gracht gearresteerd

Lanaken / Maasmechelen - Twee twintigers uit het Luikse verschijnen dinsdag voor de raadkamer voor hun betrokkenheid bij inbraken in Lanaken. Vorige week donderdagochtend werden de feiten op de Maasdijk en in de Keelhoffstraat vastgesteld. Dieven maakten daar juwelen, een gsm, een laptop en een bos sleutels buit. Iets later kreeg de politie een melding van een auto die in de gracht stak op de Weg naar Zutendaal in Maasmechelen. De inzittenden waren weggelopen. Ze werden snel in de boeien geslagen. De reden van hun vlucht werd duidelijk toen de agenten de auto onderzochten. Daarin lagen de gestolen spullen. Vrijdag werden de twintigers bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hun opsluiten in de gevangenis. (mm)