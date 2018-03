Twintiger test positief op cocaïne na kop-staartbotsing

Riemst - Een 24-jarige bestuurder uit Riemst is zondagnamiddag zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld nadat hij positief op cocaïne testte. De man was rond 14.30 uur bij een kop-staartbotsing op de Visésteenweg in Zichen-Zussen-Bolder betrokken. Toen de politie de papieren controleerde, bleek de keuring al twee jaar niet meer geldig te zijn. Na de positieve speekseltest werd op het commissariaat van Bilzen een bloedproef afgenomen. Voor het rijden met een niet-gekeurd voertuig werden een apart proces-verbaal en een waarschuwing opgesteld. (mm)